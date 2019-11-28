'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili  Bursa İl Müftülüğü'nden açıklama

Amerika’da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, Bursa İl Müftülüğü, cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili diyanet personelinin bulunmadığını ve yer almadığını açıkladı.

Bursa İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

İSKENDER EVRENESOĞLU KİMDİR?

1942’de doğan İskender Evrenesoğlu, 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışmıştı.

İskender Evrenesoğlu 1942'de doğdu. Devlet Planlama Teşkilatı’nda planlama uzmanı olarak başladığı memuriyet hayatında müsteşar yardımcılığına kadar yükseldi. Daha sonra 'peygamber olduğunu' iddia eden Evrenesoğlu, sohbetlerde yaptığı İslam'a aykırı yorumlarla gündeme gelmişti.

(DHA-İHA)

