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Sahur Bereketi programının sunucusu kimdir? Sahur Bereketi Ali Bektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

13.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı boyunca her gece canlı olarak TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sahur Bereketi programının sunucusu Ali Bektaş’ın hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Saat 02.50’de yayınlanan programda sunuculuk yapan Ali Bektaş

Sahur Bereketi programının sunucusu kimdir? Sahur Bereketi Ali Bektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ALİ BEKTAŞ KİMDİR?

61 yaşındaki başarılı sunucu Ali Bektaş, 1959 senesinde Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sunuculuğunu dışında şair ve yazar olan Ali Bektaş, 1971 senesinde İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’a gelmesinin ardından hayatı değişen Ali Bektaş, 1978 senesinde merhum İbrahim Gülmez Kanâatî’den inabe alarak, yani Allah’a yönelerek, tasavvuf ilmi hakkında dersler vermeye başlamıştır. Yine aynı dönemde Halfeti Ramazani Meşayıhları, Ahmet Kaynar Fedaî ve Mehmet İnan Turabi’den feyz ve remz almıştır. Yaşamını İstanbul’da sürdüren Ali Bektaş, Alevilik ve Bektaşilik konuları hakkında araştırmalar yapmış ve birçok eseri kaleme almış bir yazardır. 2018 senesinden beri Sahur Bereketi programını sunan Ali Bektaş’ın son çıkardığı kitabı ise Her Yönüyle Alevilik isimli eseridir.

ALİ BEKTAŞ EVLİ Mİ?

61 yaşındaki Ali Bektaş, uzun senelerdir Melike Dayan Bektaş ile evlidir. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ali Bektaş’ın aynı zamanda 3 tane de çocuğu bulunmaktadır.

ALİ BEKTAŞ KİTAPLARI

Hiç Olmak
Kendi Gerçeğine Seyir
Aşk-ı Sübhan
Derdimiz Aşk Olsun
Her Yönüyle Alevilik
Dört Kapı

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