Sahur duası nasıl yapılır? 2021 sahur duası sözleri ve okunuşu

Mübarek Ramazan ayı sonunda idrak etti ve ilk sahur yapıldı. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sahur duası, imsak vaktinden önce vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Niyet edip ibadet yerine getirecek milyonlarca insan sahur duası nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. Peki sahur duası nasıl yapılır?

SAHUR DUASI NASIL YAPILIR? 2021 SAHUR DUASI SÖZLERİ VE OKUNUŞU...

Peygamber Efendimiz sahur esnasında ‘’Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" duasını okurmuş.

Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan

Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.

Okunuşu: “Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”