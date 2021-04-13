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Sahur duası nasıl yapılır? 2021 sahur duası sözleri ve okunuşu

13.04.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı sonunda idrak etti. Sahur duası, imsak vaktinden önce vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Niyet edip ibadet yerine getirecek milyonlarca insan sahur duası nasıl yapılır, sahurda nasıl niyet edilir, sahur duası sözleri ve okunuşu gibi soruları araştırıyor. Peki sahur duası nasıl yapılır? İşte 2021 sahur duası sözleri ve okunuşu...

Sahur duası nasıl yapılır? 2021 sahur duası sözleri ve okunuşu

Mübarek Ramazan ayı sonunda idrak etti ve ilk sahur yapıldı. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sahur duası, imsak vaktinden önce vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Niyet edip ibadet yerine getirecek milyonlarca insan sahur duası nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. Peki sahur duası nasıl yapılır?

SAHUR DUASI NASIL YAPILIR? 2021 SAHUR DUASI SÖZLERİ VE OKUNUŞU...

Peygamber Efendimiz sahur esnasında ‘’Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" duasını okurmuş.

Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan

Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.

Okunuşu: “Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

Anlamı: “Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Okunuşu: “Allahümme inni es’elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey’in en tağfirali”

Anlamı: Allah’ım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum, demektir.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar

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