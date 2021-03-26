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Sahura kaçta kalkacağız? Kaça kadar sahur yapılır? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir imsak vakti

26.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar alemi için oruç dönemi başlıyor. Bu gece sahura kalkacak olanlar saat kaçta sahura kalkılacağı konusunda araştırmalar yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in imsak saatleri bu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, sahura kaçta kalkılacak ve saat kaçta bitecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir İmsak saatleri...

Sahura kaçta kalkacağız? Kaça kadar sahur yapılır? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir imsak vakti

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile Müslümanlar oruç tutmaya başlayacak. Bu gece ilk kez sahura kalkacak olanlar illerin İmsak vakitleri 2021 hakkında araştırma yapıyor. 30 gün boyunca oruç tutacak olan Müslüman alemi sahur vakti ve sahurun kaçta biteceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir İmsak saatleri...

27 MART İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İMSAK SAATLERİ

Oruç tutacak olan Müslümanlar imsak vaktinin sonrasında akşam namazına kadar orucu bozan şeylerden uzak duracak.

27 MART İSTANBUL İMSAK SAATİ

27 Mart İstanbul İmsak vakti 05:23.

İZMİR İMSAK SAATİ

27 Mart İzmir İmsak vakti 05:35

ANKARA İMSAK SAATİ

27 Mart Ankara İmsak vakti 05:09

TÜM İLLERİN İMSAK VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 15 Mayıs, Cumartesi günü bitecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

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