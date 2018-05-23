Sahurda lifli gıda tüketimi ağız kokusunu engelliyor!

Hastalar öncelikle ağız içindeki problemleri ortadan kalıdırmalı, diş taşı temizliğine önem vermelidir. Çünkü diş taşları ağız kokusuna sebep olan durumlardan bir tanesidir. Dişlerin sağlığını etkileyen bir diğer etken de tükürük yapısıdır. Tükürük yapısı kişiden kişiye değişir, tükürük dişlerin yıkanmasını sağlayan ve çürümesini engelleyen doğal bir salgı, doğal bir fırçadır.

Sahurda tuzlu, acılı, baharatlı gibi asitli gıdalardan uzak durulması gerektiğini anlatan Dt. Emrah İpek, “Asitli gıdaların hazımı kolaylaştırdğı düşünülse de, asit erozyonu hem mide de hem de dişlerde ciddi problemlere neden olmaktadır ve ağız kuruluğunun oluşmasında en büyük sebeplerinden biridir. Sahurda lifli gıdalar tüketmek, daha yavaş sindirildiğinden tok tutma özelliği bulunmakta ve sindirme hızının yavaş olması uzun dönemde ağız kokusuna daha az sebep olacaktır. Basit şekerler ve karbonhidratlar ağız kuruluğuna ve ağız kokusuna daha çok neden olur.

İpek, Ramazan ayında da iftardan sonra çalışan birçok polikliniğin olduğunu ve sorunun ilerlemeden profesyonel yardım alınması gerektiğini ise sözlerine ekledi.

Ramazan ayında da susuzluktan kaynaklı olarak tükürük üretimi azalacağı için ağız kuruluğuna ve buna bağlı olarak ağız kokusuna neden olacaktır. Sadece Ramazan ayı için değil, ağız kokusuna neden olan bakterileri bulmak için birkaç test yapılmalı ve ağız kokusunun sebebini belirleyerek çözüme kavuşturulmalıdır.

Asit oranı Ramazan ayında artacağı için tatlılardan ve basit şekerlerden uzak durarak ağızdaki ve midedeki asit oranını dengelemek gerekir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da sıcak ve soğuk içeceklerdir. Sıcak bir çorba içip üstüne direkt soğuk su içmek dişlere zarar vermekte ve dişlerin çatlamasına neden olabilir. Soğuk içeceklerden yazın vazgeçmek mümkün olmuyorsa, çok sıcak ve çok soğuk içecekleri bir arada tüketmemeye dikkat etmek gerekmektedir.

Sahurda tüketilen fazla kahve ve çay da diş minesine zarar verebilir ve vücuttaki su tutumunu azaltarak ağız kuruluğuna ve ağız kokusuna neden olabilmektedir.

Misvak kullanmak diş sağlığı için faydalı

Misvak fiziksel temizlik sağlayacağı diş sağlığı açısından yararlı olacaktır. Ancak oruçluyken misvağın ufak tefek parçalanması söz konusu olabileceği için parçaların yutulmamasına dikkat edilmelidir.

Ramazanda yediklerimizin yanında rutin diş temizliğine de dikkat edilmelidir. Diş temizliğini sağlarken de köpüren diş macunları yerine köpürmeyen diş macunları tercih edilmelidir. Çünkü köpüren diş macunları ağız kuruluğuna neden olmaktadır.

Sahura kalkmayan kişiler ise yatmadan önce dişini fırçalamalı ve sabah uyanınca da eğer macunu yutmaktan korkuyorsa macunsuz olarak dişlerini fırçalamalı ve ağzını çalkalamalıdır.İpek,