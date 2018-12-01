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Şair Refik Durbaş hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 01:42 | Son Güncelleme

Şair, gazeteci ve yazar Refik Durbaş akşam saatlerinde kaldırıldığı Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama veda etti.

Şair Refik Durbaş hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Refik Durbaş 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Durbaş bir süredir diyaliz ve akciğer tedavisi görüyordu. Son olarak zatürreye yakalanan Durbaş, dün akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldığı Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Refik Durbaş'ın cenaze törenine ilişkin açıklama Durbaş ailesi tarafından yakın zamanda paylaşılacak.

REFİK DURBAŞ KİMDİR?

Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğdu.

Liseyi İzmir'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki öğrenimini bitirmeden ayrıldı. 1965-1968 arasında çeşitli işlerde çalıştı. Yeni İstanbul ve Cumhuriyet gazetelerinde düzeltmenlik yaptı.

İlk şiiri İzmir'de Ege Ekspres gazetesinin sanat sayfalarında yayınlandı. Devinim, Gösteri, Sanat Olayı, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 1962-1964 arasında Evrim dergisini, 1967'de de Alan 67 dergisini yayınladı. 1971'de ilk şiirlerini Kuş Tufanı adlı şiir kitabında topladı. 1972-1974 yıllarında Yeni A dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Gazetelerde sanat sayfaları hazırladı. 1992 yılında Cumhuriyet gazetesinden emekli oldu. Köşe yazarı olarak değişik gazetelerde çalışmalarını sürdürmektedir.

İkinci Yeni esintisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle, baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştiren, anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazdı. Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan şair olarak tanındı. Şiirinde günlük konuşma dili içine ustaca serpiştirilmiş eski sözcükler de kullandı.

Eserleri
Şiir
Kuş Tufanı (1971)
Hücremde Ayışığı (1974)
Çırak Aranıyor (1978)
İkinci Baskı (1979)
Çaylar Şirketten (1980)
Denizler Sincabı (çocuklar için şiirler, 1982)
Kırmızı Kanatlı Kartal (çocuklar için şiirler, 1982)
Nereye Uçar Gökyüzü (1983)
Siyah Bir Acıda (1984)
Bir Umuttan Bir Sevinçten (1984, toplu şiirler 1)
Yeni Bir Defter-Şiirler-Meçhul Bir Aşk (1985)
Adresi Uçurum (1986, toplu şiirler 2)
Geçti mi Geçen Günler (1989)
Menzil (1992)
Kimse Hatırlamıyor (1994, toplu şiirler 1)
Nereye Uçar Gökyüzü (1994, toplu şiirler 2)
İki Sevda Arasında Kara Sevda (1994)
Tilki Tilki Saat Kaç (1995)
Düşler Şairi (1997)
İstanbul Hatırası (1998)

Röportaj
Ahmet Arif Anlatıyor: Kalbim Dinamit Kuyusu (1990)

İnceleme
Şair Cezaevi Kapısında (1992)
Galata Köprüsü (1995)
İlhami Bekir'den Mektup Var (1997)
Anılarımın Kardeşi İzmir (2001)

Deneme
Yazılmaz Bir İstanbul (1988)
İki Sevda Arasında Karasevda (1994)
Yasemin ve Martı (1997)

Antoloji
Türk Yazınında Cezaevi Şiirleri (1993)
Öykülerle İstanbul (1995)

Yenileştirme
Yedi İklim Dört Bucak (1977, Evliya Çelebi'den çocuklar için)
Şakaname (1983, Evliya Çelebi'den çocuklar için)
Mavi Alacalı Baston (1983, Muallim Naci'den çocuklar için)

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