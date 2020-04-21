Şaka değil gerçek: Koronavirüsü öldüren mp3 satmaya başladılar!

Koronavirüs ile insanlık olarak mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Dünya'nın dört bir tarafından bilim insanları koronavirüs aşısının veyahut ilacın peşindeyken, bazı sektörlerdeki şirketler de koronavirüse karşı koruyucu ekipman üretimi yapmakta. Bu sektörlere bir örnek vermek gerekirse herhalde tekstil dememiz yanlış olmaz. Zira, tekstil sektöründeki birçok firma halihazırda maske üretimi yapıyor ve bu maskeleri ihtiyaç olan yerlere gönderiyor. Bu firmalar koronavirüsü bir mücadele olarak görüp destek olurken, Bazı kötü niyetli kişiler de koronavirüsü fırsat olarak değerlendiriyor ve stokçuluk yapıyor. Bunun yeni bir örneği ise insana pes artık dedirtiyor.

KORONAVİRÜS İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR DARK WEB'E DÜŞTÜ

Sixgill ve DarkOwl adlı iki siber şirketinin ortaklaşa hazırladıkları bir rapor, dark web üzerindeki yeni nesil koronavirüs satışlarını gözler önüne serdi. Rapora göre, Dark Web'te koronavirüsten koruyucu ekipmanlar satılmaya başlandı. Ödemeleri kripto para birimi Bitcoin ile yapılan bu ekipmanların arasında orijinal logolu N95 maskeler, alkol bazlı dezenfektanlar ve solunum cihazları dahi var. Ancak aralarındaki bir ekipman, insanları kandırmanın en basit örneklerinden biri.