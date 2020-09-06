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Şakacı muhtar gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alan, görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine şaka yaptığını söyleyen Küçük Karataş Mahallesi Muhtarı Mehmet Akif Işık gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muhtar Mehmet Akif Işık, uzun süredir yapılmayan yol için gelen iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı.

Adana’nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alan, görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine şaka yaptığını söyleyen Küçük Karataş Mahallesi Muhtarı Mehmet Akif Işık gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muhtar Mehmet Akif Işık, uzun süredir yapılmayan yol için gelen iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekince muhtar şaka yaptıklarını söyledi.
Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtar Mehmet Akif Işık’ı olayla ilgili gözaltına aldı.

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