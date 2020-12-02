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Sakar hırsızlar kamerada

02.12.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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Sakar hırsızlar kamerada

Esenyurt’ta 3 hırsız, bir tekel bayisini levye yardımıyla kapısını kırarak soydu.

Esenyurt’ta 3 hırsız, bir tekel bayisini levye yardımıyla kapısını kırarak soydu. Hırsızlar bir anda alarmın çalmasıyla panik olunca ellerindeki binlerce TL’lik tütün ürünlerini düşürerek kaçmaya çalıştı. Sakar hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta bir tekel bayisini soymaya kalkışan hırsızlar, sabaha karşı çalıntı bir araçla dükkanın önüne geldiler. Yanlarında getirdikleri levye ile iş yerinin kapısını kıran hırsızlar, daha sonra tekel bayisinde bulunan tütün ürünlerini çalmaya başladılar. İçeride buldukları kutulara tütün ürünlerini dolduran hırsızlar, iş yerinin alarmının çalmasıyla paniğe kapıldılar. Hızlı adımlarla geldikleri arabaya doğru kaçan hırsızlar, panikle ellerindeki karton kutuları yere düşürdüler. Karton kutuların içindeki tütün ürünleri yere saçıldı. Bir önce kaçmaya çalışan hırsızlar, yerden toplayabildikleri ürünleri alıp kayıplara karıştı. Hırsızlar bu sefer başka bir mahalledeki tekel bayisini hedef aldı. Aynı araç ve aynı yöntemle iş yerine gelen hırsızlar, kepengi kaldırıp iş yerine girmeye çalıştı. Kepengi levye ile kaldıran hırsızlar, bu sefer kapıyı açamayınca girişimleri başarısız oldu. İlçede birçok hırsızlık girişiminde bulunan şüphelileri yakalamak için Esenyurt Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bu yaşanan girişim ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakar hırsızlar kamerada

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