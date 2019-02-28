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Sakar mekeleri vuran kaçak avcılara para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir Gölü'nde, kaçak avlanırken, 26 sakar mekeyi av tüfeğiyle vuran 3 kişiye, toplam 22 bin 266 liralık para cezası uygulandı.  Tarım ve Orman Bakanlığı 8'inci Bölge Müdürlüğü'nce kaçak avcılarla mücadele çalışması sürdürülürken, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ve jandarma ekipleri, Beyşehir Gölü'nde 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Sakar mekeleri vuran kaçak avcılara para cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Beyşehir Gölü'nde, kaçak avlanırken, 26 sakar mekeyi av tüfeğiyle vuran 3 kişiye, toplam 22 bin 266 liralık para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 8'inci Bölge Müdürlüğü'nce kaçak avcılarla mücadele çalışması sürdürülürken, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ve jandarma ekipleri, Beyşehir Gölü'nde 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan inceleme sonucu S.E., A.N. ve T.N.'nin kaçak avlanırken, 26 sakar mekeyi av tüfeğiyle vurduğu belirlendi. Bunun üzerine 3 kişiye, 11 bin 840 lira idari ceza ile 10 bin 426 liralık tazminat cezası olmak üzere toplam 22 bin 266 liralık para cezası kesildi.

​FOTOĞRAFLI

Sakar mekeleri vuran kaçak avcılara para cezasıSakar mekeleri vuran kaçak avcılara para cezası

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