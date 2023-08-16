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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden tatilcilere deniz uyarısı: Tehlike sürüyor

16.08.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de hava şartlarının 20 Ağustos'a kadar denize girmek için elverişli olmayacağı yönünde tahminlerin bulunduğunu açıklayarak yola çıkacak olan tatilcileri uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden tatilcilere deniz uyarısı: Tehlike sürüyor

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

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"DALGA BOYU 2 METRENİN ÜZERİNDE OLACAK"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Karadeniz sahillerimiz, bu yılda en çok tercih edilen tatil bölgelerinden bir tanesi olmuştur. Ancak son günlerde denize girişler, hava koşulları elverişsiz olduğu için tehlike arz etmektedir. Meteoroloji uzmanlarımızın ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava şartları önümüzdeki günlerde de olumsuz seyredecektir. Tatilcilerimizin mağdur olmaması ve can güvenliklerini riske atmamaları için uyarı yapıyoruz. Dalga boyunun 2 metrenin üzerinde olacağı ve RİP akıntısının yoğun olarak görüleceği 19 Ağustos tarihine kadar denize girmek tehlikelidir. Pazar günü için ise olumsuz bir tahmin henüz bulunmuyor. Yasak kararları günlük olarak kaymakamlıklar tarafından ilan edilmektedir. Lütfen uyarıları dikkate alalım" denildi. (İHA)

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Sakarya deniz

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