Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Akbaşlı Mahallesinde ikamet eden bir çiftçi ailenin çocuğu olan 21 yaşındaki Furkan Gönültaş, görev yaptığı askeri birliğinden tedavi olmak için izin aldı.
Kurban Bayramı öncesinde ailesinin yanına gelen Gönültaş, bayrama bir gün kala ortadan kayboldu. Çocuklarının eve gelmemesi üzerine aile jandarma ekiplerine başvurarak kayıp ilanı verdi.
Uzun süredir madde bağımlısı olduğu iddia edilen Furkan’ın 12 gün önce Yazlık Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın çukurunda ölü olarak bulunmuştu. Ailesi tarafından 12 gün sonra cenazesi teşhis edilen gencin cansız bedeni Adli Tıpa gönderildi.
Uyuşturucudan öldüğü tespit edilen genç ailesine teslim edildi. Gönültaş, Kaynarca ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. (İHA)
Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!
Avrupa'da büyük çatlak! Yetkileri askıya alındı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum