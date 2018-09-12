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Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:01 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde altyapı tesislerinde cansız bedeni bulunan gencin kimliği 12 gün sonra tespit edildi. 21 yaşındaki gencin tedavi olmak için askerden izne geldiği ve uyuşturucudan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Akbaşlı Mahallesinde ikamet eden bir çiftçi ailenin çocuğu olan 21 yaşındaki Furkan Gönültaş, görev yaptığı askeri birliğinden tedavi olmak için izin aldı.

EVE GELMEYİNCE KAYIP İLANI VERİLDİ

Kurban Bayramı öncesinde ailesinin yanına gelen Gönültaş, bayrama bir gün kala ortadan kayboldu. Çocuklarının eve gelmemesi üzerine aile jandarma ekiplerine başvurarak kayıp ilanı verdi.

CESEDİ BİR İNŞAAT ÇUKURUNDA BULUNDU

Uzun süredir madde bağımlısı olduğu iddia edilen Furkan’ın 12 gün önce Yazlık Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın çukurunda ölü olarak bulunmuştu. Ailesi tarafından 12 gün sonra cenazesi teşhis edilen gencin cansız bedeni Adli Tıpa gönderildi.

UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Uyuşturucudan öldüğü tespit edilen genç ailesine teslim edildi. Gönültaş, Kaynarca ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Adapazarı Furkan Gönültaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazık gençlerimize bu illeti satanları sebep olanları ALLAH perişan etsin
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