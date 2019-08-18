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Sakarya'da bulunan erkek cesediyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 07:53 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan erkek cesediyle ilgili Afgan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da bulunan erkek cesediyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmada cesedin Afgan uyruklu Zamer Zazai'ye ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları iddiasıyla aranan Afganistanlı 2 kişinin yakalanması için Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

VATANDAŞLAR HABER VERMİŞTİ

Göynük Deresi kenarında dün erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.

Kaynak: AA


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sakarya erkek cesedi

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