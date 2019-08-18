Sakarya'da bulunan erkek cesediyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmada cesedin Afgan uyruklu Zamer Zazai'ye ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları iddiasıyla aranan Afganistanlı 2 kişinin yakalanması için Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.
VATANDAŞLAR HABER VERMİŞTİ
Göynük Deresi kenarında dün erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.
Kaynak: AA
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