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Sakarya’da engelli kıza cinsel istismarda anne, baba, 2 amca ve sevgili tutuklandı

15.03.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da engelli kıza cinsel istismarda anne, baba, 2 amca ve sevgili tutuklandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde zihinsel engelli 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öz babası ve 2 amcası ile sevgilisi ve bildiği halde istismara göz yumduğu öne sürülen anne, tutuklandı. Kız çocuğu ise koruma altına alındı.

İddiaya göre, Ferizli ilçesinde yaşayan engelli Y.Y. isimli kız çocuğuna babası H.Y. (42) ve amcaları A.Y. ile H.Y. cinsel istismarda bulundu. Durumdan haberi olan anne F.Y. ise olayın duyulmaması için cinsel istismara göz yumdu. Ardından genç kızın sevgilisi olduğu iddia edilen U.K. de Y.Y.'ye, çektiği müstehcen fotoğraflarla tehdit ederek istismarda bulundu. Yaşanan olayın ilçede kulaktan kulağa yayılmaya başlamasının ardından bir vatandaş polise isimsiz ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Ferizli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Anne F.Y., baba H.Y., amcaları A.Y. ve H.Y. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K. gözaltına alındı. Y.Y. ise koruma altına alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba H.Y ve iki amca cinsel istismar, U.K., şantaj ve cinsel istismar, anne F.Y. ise zihinsel engelli kızına yapılan cinsel istismara göz yumduğu gerekçesiyle tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Sakarya taciz

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