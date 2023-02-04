HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da kaza yaptı! 10 saat sonra yerde hareketsiz bulundu... Acı haber...

Sakarya'da kaza yaptı! 10 saat sonra yerde hareketsiz bulundu... Acı haber...

04.02.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle direğe çarptıktan yaklaşık 10 saat sonra 50 metre ileride hareketsiz halde bulunan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da kaza yaptı! 10 saat sonra yerde hareketsiz bulundu... Acı haber...

Yeni Mahallesi liman kavşağında gece saatlerinde polis ekiplerince direğe çarpmış halde bulunan otomobil, sürücüsü bulunamayınca çekici yardımıyla kaldırıldı. Olaydan yaklaşık 10 saat sonra kaza yerinin 50 metre ilerisinde bir kişinin yerde hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA-20230204-30173015-30173011-SAKARYADA_KAZA_YAPTIKTAN_10_SAAT_SONRA_YERDE_HAREKETSIZ_BULUNAN_SURUCU_HASTANEDE_OLDU

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerce yapılan incelemede, yerde yatan kişinin sürücü Halil Patan (36) olduğu belirlendi. Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Patan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

AA-20230204-30173015-30173012-SAKARYADA_KAZA_YAPTIKTAN_10_SAAT_SONRA_YERDE_HAREKETSIZ_BULUNAN_SURUCU_HASTANEDE_OLDU

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Silahlı saldırganı otomobille çarparak öldürdü! O anlar kameradaSilahlı saldırganı otomobille çarparak öldürdü! O anlar kamerada
Son anketteki fark gündem yarattı! Adaylık için o isim öne çıktı Son anketteki fark gündem yarattı! Adaylık için o isim öne çıktı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."

Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

Kar derken şimdi de fırtına! 'İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsun' diyerek duyurdu, hızı...

Kar derken şimdi de fırtına! 'İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsun' diyerek duyurdu, hızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Ya sen ne yüzsüzsün'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Ya sen ne yüzsüzsün'

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.