Sakarya'da kaza yaptı! 10 saat sonra yerde hareketsiz bulundu... Acı haber...

Yeni Mahallesi liman kavşağında gece saatlerinde polis ekiplerince direğe çarpmış halde bulunan otomobil, sürücüsü bulunamayınca çekici yardımıyla kaldırıldı. Olaydan yaklaşık 10 saat sonra kaza yerinin 50 metre ilerisinde bir kişinin yerde hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerce yapılan incelemede, yerde yatan kişinin sürücü Halil Patan (36) olduğu belirlendi. Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Patan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)





