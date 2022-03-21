Sakarya'da korku dolu anlar! Uçurumdan yuvarlanan traktörden son anda atlayarak kurtuldu

Yürekleri ağza getiren olay, Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

UÇURUMDAN YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karla kaplı yolda ‘drift’ yapmak istedi. Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.

(İHA)

