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  4. Sakarya'da korku dolu anlar! Uçurumdan yuvarlanan traktörden son anda atlayarak kurtuldu

Sakarya'da korku dolu anlar! Uçurumdan yuvarlanan traktörden son anda atlayarak kurtuldu

21.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, karla kaplı yolda ‘drift’ yapmak istediği esnada kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı anlar, yürekleri ağza getirdi. Sürücü, traktörün üzerinden atlayarak son anda kurtuldu.

Yürekleri ağza getiren olay, Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

UÇURUMDAN YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karla kaplı yolda ‘drift’ yapmak istedi. Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.

(İHA)

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Sakarya
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