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  4. Sakarya’da maganda kurşunu park halindeki aracın camına isabet etti

Sakarya’da maganda kurşunu park halindeki aracın camına isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde magandaların silahından çıkan kurşun, mahalle muhtarının park halinde bulunan camına isabet etti. Aracının camına kurşun işaret eden mahalle muhtarı Ramazan Gören, “Allah beterinden korusun, cana geleceğine mala gelsin” dedi.

Sakarya’da maganda kurşunu park halindeki aracın camına isabet etti

Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Batakköy Caddesi 7014 no’lu sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören sokak üzerine aracını park etti. Kısa bir süre sonra duyduğu ses üzerine dışarıya çıkan mahalle muhtarı Gören, aracının camının hasarlı olduğunu gördü. Nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği aracın camı tuzla buz oldu.

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Muhtar Ramazan Gören, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce konuya ilişkin inceleme başlatılırken, muhtar Gören ise, “Aracımı buraya park etmiştim 5 dakikalık bir işim vardı, gördüğünüz gibi bu olay oldu. Arabanın arka camına yorgun mermi isabet etmiş. Bir ses geldi ve dışarıya çıktım. Dikkat etmek lazım insanlar olabilirdi burada. Bir insan olsa o esnada olay yerinde olan cama değil de insana olabilirdi. Allah beterinden korusun mala gelsin, can daha önemli. Dikkat etmek lazım bu konularda. Burada bu mermi bir çocuk, insana gelmiş olsaydı nelerle uğraşıyor olabilirdik hastane kapılarında. Bu işin sonuçları farklı olabilirdi, olan cama oldu olsun. Bir tane değil, 10 tane cam feda olsun” dedi.

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İHA

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