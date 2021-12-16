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Sakarya'da mahallelinin mezarlık isyanı: Manzarası müsait değil

16.12.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde mahallelerinde bulunan 20 dönümlük arazinin mezarlık alanı olarak ayrılmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Burası Kuzuluk Mahallesi’nin en güzel yerlerinden biridir. Bu alanın mezarlık alanı olarak ayrılması, mahallenin gelişimini de etkileyecektir. Bu alan kamu alanı olarak değerlendirilmeliydi” ifadelerine yer vererek, yetkililere seslendiler.

Sakarya'da mahallelinin mezarlık isyanı: Manzarası müsait değil

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan 20 dönümlük arazinin mezarlık olarak kullanılmasının doğru bir karar olmadığını savunan mahalle sakinleri arazinin kamuya dönük amaçlı kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Kuzuluk Mahallesi sakinlerinden Tayyar Sönmez, “20 dönümlük bu alanın mezarlık alanı olması yönünde karar almışlar. Ancak burayı devlet büyüklerinin gelip gördüğünü zannetmiyorum. Buranın manzarası ve konumu mezarlığa hiç müsait değil. Karasu’nun aşağı yukarı en büyük mahallesi Kuzuluk Mahallesi’dir. Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu’ndan başka hiçbir kurum ve kuruluş burada yok. Burada mezarlık olmasından ziyade mahalle sakinleri olarak buraya bir kurum istiyoruz” dedi.

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MEZARLIĞA HERKES KARŞI

Sönmez, “Buranın önceliği bir devlet hastanesi veya araştırma hastanesi gibi bir kurum olması. Öğrendiğimiz kadarıyla herhangi bir kurum için 30 dönümlük bir yer isteniyor. Muhtarlar tarafından buranın 20 dönüm olduğu dile getiriliyor. 30 dönüm olması için bazı yerler istimlak edilebilir. Devlet büyüklerimiz de bu işi rahatlıkla yapar. Bu araziye hastane olmazsa jandarma, bir üniversite ya da herhangi bir kurum olur. Kuzuluk Mahallesi 1933’ten bu yana sadece Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okuluna bağlı kalacak bir mahalle değil. Kime sorarsanız sorun buranın mezarlık olmasına herkes karşı gelecektir” diye konuştu.

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ARAZİYİ GÖZDEN GEÇİRMLERİNİ BEKLİYORUZ

Yerin yetkililer tarafından incelenmesini isteyen Tayyar Sönmez, “Kaymakamımızın, belediye başkanımızın, meclis üyelerimizin burayı görmesini istiyoruz. Bu arazinin mezarlık yapılmasına razı değiliz. Buranın rutubet oranı yok. Şu anki hastanenin rutubet sorunu olduğunu herkes biliyor. Buranın acilen incelenmesi gerekmekte. Devlet büyüklerimizden bu arazinin gözden geçirmelerini bekliyoruz. Arazinin herhangi bir ulaşım sorunu yok. Karasu’nun gelişimi değerlendirilmesi noktasında en güzel yer Kuzuluk Mahallesi’dir. Buranın mezarlık statüsünden çıkartılıp bir kamu yatırımına çevrilmesi gerekmekte” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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