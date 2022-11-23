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Sakarya’da okullar tatil mi? Bugün ve yarın Sakarya’da deprem sonrası tatil var mı? VALİ DUYURDU

23.11.2022 05:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 23 Kasım'da Düzce'de deprem meydana geldi. Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu. Sarsıntılar Sakarya'da da hissedildi. Peki, Sakarya'da okullar tatil mi?

Sakarya’da okullar tatil mi? Bugün ve yarın Sakarya’da deprem sonrası tatil var mı? VALİ DUYURDU

Sakarya'da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da okulların bir gün tatil oldu.
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem birçok çevre ilden hissedildi ve vatandaşlar sokaklara çıktı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

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