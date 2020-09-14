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Sakarya’da seyir halindeki araç alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 19:28 | Son Güncelleme

Sakarya’da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangının dumanından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan araç ise kullanılamaz hale geldi.

Sakarya’da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Olay, Adapazarı-Bilecik D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-650 karayolu Geyve ilçesi Kayıkbaşı mevkiinde seyir halindeki otomobilin motorundan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekti.

ARAÇ ALEV TOPLUNA DÖNDÜ

Araçta bulunan kişilerin otomobilden inmesi sonrasında otomobil alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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