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Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:07 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kavganın ardından yaralıların kaldırıldığı hastanenin önüne gelen kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu da iki polis memuru hafif yaralandı.

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Kumbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E. (21), M.E. (57), F.H. (43), A.E. (62), K.H. ve B.U. silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E, M.E. ve F.H. ve B.U. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARBEDE ÇIKTI

Polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hastaneye gelen yaralı yakınları arasında çıkan arbede ekiplerce önlendi.

İKİ POLİS HAFİF YARALANDI

Öte yandan yaralıların bulunduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı.

Polislerin durumunun iyi olduğu, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga sakarya Arifiye

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