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Sakarya'da taziye evine giden kadın herkese koronavirüs bulaştırdı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 18:51 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden bir kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi. İddialar sonrası ekipler temas edilen kişilerden örnek alarak laboratuvara gönderdi.

Sakarya'da taziye evine giden kadın herkese koronavirüs bulaştırdı iddiası

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde H.A. isimli bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne başvurmuş, yapılan testler sonucunda H.A'ya koronavirüs teşhisi konmuştu. Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı.

14 EVDE 46 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Koronavirüs teşhisi konan kadının taziye evine gittiği belirlendi. Kadınla temas ettiği belirlenen 14 evde 46 kişi evlerinde karantina altında tutulurken, evlerindeki kişilerden koronavirüs testi için örnekler alınmaya başlandı. Alınan örnekler laboratuvara gönderildi. Jandarma ve filyasyon ekipleri ise karantinadaki kişilerin evlerinden çıkmamaları için önlem aldı. Test sonuçlarının 1-2 gün içinde çıkacağı belirtildi.

Vakıf Mahallesi ihtiyar heyetinden Ali Öz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Köyümüzde 1 kişide korona çıktı fakat tüm köylü tedirgin halde. Bakın sokaklarda şu an kimse yok. Herkes tedbirini alsın evinde kalsın” dedi.

(İHA)

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