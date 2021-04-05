Sakarya'da telefon tamircisinde korkutan olay! Cep telefonu bir anda alev aldı

Kaynarca Merkez Mahallede bulunan Mustafa Kızmaz'a ait cep telefonu satış ve tamir dükkanına tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası, tezgahta patlayarak alev aldı. Patlama sırasında tezgahta olmayan dükkan sahibi Mustafa Kızmaz, olayı yara almadan atlattı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Kızmaz'ın alev alan cep telefonu ve tamir tezgahını güçlükle söndürdüğü o anlar, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Kırmaz, Müşterimiz telefonunu getirdikten 5 dakika sonra ben farklı bir işe yöneldiğimde burada bataryanın bir anda patladığını fark ettik. Daha sonra sebebine baktığımızda ve müşteriye sorduğumuzda bataryanın şiş olduğunu ve telefonun açılmadığını öğrendik. Devamlı çocuklarının şarja takılı olarak ders çalıştığını söyledi. Bir telefon veya tabletin uzun süre şarjda kalması ve öyle kullanılması bataryayı bozar ve şişirir. Biz ailelere bilhassa şarjdayken oyun oynamamalarını ve geceleri şarjda bırakmamalarını öneriyoruz? dedi.

(DHA)

