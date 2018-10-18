HABER

Sakarya'da yol kenarında baygın halde bulundular!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

Sakarya Serdivan ilçesinde yol kenarında iki Suriyeli genç kız baygın halde bulundu.

Sakarya'da yol kenarında baygın halde bulundular!

Olay, Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi Kayar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kurt isimli vatandaş yol kenarında baygın halde yatan iki genç kızı görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan kızların Suriye uyruklu oldukları belirlendi.

sakarya-suriyeli-iki-kiz-ic

Jandarma ekipleri kızların kimler tarafından getirildiği ve neden oraya bırakıldığı konusunda geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
İş insanına uygunsuz görüntü iddiasıyla 750 bin liralık şantajİş insanına uygunsuz görüntü iddiasıyla 750 bin liralık şantaj
Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldıPatronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya Serdivan Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Van Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı

Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

Fuhuştan kazandıkları parayla yaptığı şeyi duyan hayrete düştü

Fuhuştan kazandıkları parayla yaptığı şeyi duyan hayrete düştü

Maltepe'de feci kaza!

Maltepe'de feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.