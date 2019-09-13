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Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:11 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Sakarya Zaferi, mandanın reddi, hürriyetin biletidir. Sakarya, zaferlerimizin ilhamıdır, köprüden önceki son çıkıştır. Hasılı Sakarya, istiklaldir, istikbaldir, direniş ve diriliştir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sakarya Zaferi, mandanın reddi, hürriyetin biletidir. Sakarya, zaferlerimizin ilhamıdır, köprüden önceki son çıkıştır. Hasılı Sakarya, istiklaldir, istikbaldir, direniş ve diriliştir." dedi.

Pakdemirli, Sakarya Zaferi'nin 98. yılı dolayısıyla Polatlı Duatepe'de düzenlenen programa Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiirinden bir bölüm okuyarak başladı.

Tarihi destanların yazıldığı alanların Bakanlık tarafından Milli Park ilan edilerek korunduğunu belirten Pakdemirli, tarihi milli parkların, abideleşen zaferlerin er meydanları olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, bu parkların büyük çoğunluğunun yakın savaş tarihine tanıklık ettiğini vurgulayarak, "Bu alanlarımız, Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı, Nenehatun Tarihi Milli Parkı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, KOP Dağı Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'dır." dedi.

Bu alanlarda şehitlik ihyaları, alt yapı çalışmaları, üst yapı tesisleri, idari ziyaretçi merkezleri ve panoramik müzeler yapıldığını dile getiren Pakdemirli, Türk Milletinin tarih şuurunun yükseltilmesi ve gelecek nesillerin aidiyet duygusunun gönüllere yerleşmesi için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

- "Sakarya Zaferi istiklaldir, istikbaldir"

Pakdemirli, Sakarya Zaferi'nin hürriyet için, istikbal için son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Sakarya Zaferi, İstiklal Harbi için bir dönüm noktasıdır, nihai zaferden önceki son merhaledir. Sakarya Zaferi, mandanın reddi, hürriyetin biletidir. Sakarya, zaferlerimizin ilhamıdır, köprüden önceki son çıkıştır. Hasılı Sakarya, istiklaldir, istikbaldir, direniş ve diriliştir." diye konuştu.

Tarihi milli parkların yaşanılanları diri tutan yerler olduğunu anımsatan Pakdemirli, "Bizler, yiğitlerin bir bir toprağa düştüğü toprakların üzerinde yaşıyoruz. Bizler, bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, tanıyoruz. Şunu unutmamak gerekir, mekanlar, hatıralarımızı diri tutan yerlerdir. Bu sebeple bu parklara sahip çıkacağız, daha çok ziyaret edeceğiz. Buralara daha çok dikkat çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Japonların her yıl çocuklarını Hiroşima'ya götürdüklerini aktaran Pakdemirli, Türkiye'nin daha çok ibretlik mekanı olduğunu söyleyerek Mehmet Akif Ersoyun bir şiirinden mısralar okudu.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Başta gençlerimiz olmak üzere, burada bulunan bütün hazırunu ekimde gerçekleştireceğimiz Tarım Şuramıza davet ediyoruz. Fikirlerinizi bizimle paylaşmanız, varlığınızı hissettirmeniz, attığımız her adımda bizleri daha da güçlü kılacaktır. Ayrıca, Bakanlık olarak, 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' sloganıyla, 11 Kasım, saat 11.11'de, 81 ilde yapacağımız etkinlikle 11 milyon fidanı, genç yaşlı el ele toprakla buluşturacağız. Yine bu vesileyle sizleri bu etkinliğe de davet ediyorum."

Pakdemirli, dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar dileyerek dua etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez konuşmanın ardından Pakdemirli'ye Milli Mücadele dönemine ait fotoğraf hediye etti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de konuşmasında, Sakarya Zaferi'nin onur mücadelesi olduğunu belirterek, bu meydanda, Anadolu'nun işgal edilemeyeceği, Türk Milletininin esir edilemeyeceği gerçeğinin anlaşıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği gösteri sundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gösteri uçuşu yapıldı ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin canlandırıldığı tiyatro oyunu sahneye kondu.

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