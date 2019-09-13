Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü

Bu alanlarda şehitlik ihyaları, alt yapı çalışmaları, üst yapı tesisleri, idari ziyaretçi merkezleri ve panoramik müzeler yapıldığını dile getiren Pakdemirli, Türk Milletinin tarih şuurunun yükseltilmesi ve gelecek nesillerin aidiyet duygusunun gönüllere yerleşmesi için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

Pakdemirli, bu parkların büyük çoğunluğunun yakın savaş tarihine tanıklık ettiğini vurgulayarak, "Bu alanlarımız, Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı, Nenehatun Tarihi Milli Parkı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, KOP Dağı Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'dır." dedi.

Tarihi destanların yazıldığı alanların Bakanlık tarafından Milli Park ilan edilerek korunduğunu belirten Pakdemirli, tarihi milli parkların, abideleşen zaferlerin er meydanları olduğunu ifade etti.

- "Sakarya Zaferi istiklaldir, istikbaldir"

Pakdemirli, Sakarya Zaferi'nin hürriyet için, istikbal için son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Sakarya Zaferi, İstiklal Harbi için bir dönüm noktasıdır, nihai zaferden önceki son merhaledir. Sakarya Zaferi, mandanın reddi, hürriyetin biletidir. Sakarya, zaferlerimizin ilhamıdır, köprüden önceki son çıkıştır. Hasılı Sakarya, istiklaldir, istikbaldir, direniş ve diriliştir." diye konuştu.

Tarihi milli parkların yaşanılanları diri tutan yerler olduğunu anımsatan Pakdemirli, "Bizler, yiğitlerin bir bir toprağa düştüğü toprakların üzerinde yaşıyoruz. Bizler, bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, tanıyoruz. Şunu unutmamak gerekir, mekanlar, hatıralarımızı diri tutan yerlerdir. Bu sebeple bu parklara sahip çıkacağız, daha çok ziyaret edeceğiz. Buralara daha çok dikkat çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Japonların her yıl çocuklarını Hiroşima'ya götürdüklerini aktaran Pakdemirli, Türkiye'nin daha çok ibretlik mekanı olduğunu söyleyerek Mehmet Akif Ersoyun bir şiirinden mısralar okudu.