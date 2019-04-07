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Sakarya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 17:44 | Son Güncelleme

Sakarya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Merkez Yeni Camisi'nde sabah namazını kılan Temel Bilgiç (63), cami altında bulunan çay ocağında oturduğu sırada E.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

Boğazından yaralanan Bilgiç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri katil zanlısı E.Ö'yü gözaltına aldı.

Bilgiç'in cenazesi, Kayabaşı Taşağıl Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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Akyazı bıçaklı saldırı çay ocağı Merkez Yeni Cami

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