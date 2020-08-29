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  4. Sakarya’da çöplük yangını, dumanlar gökyüzünü kapladı

Sakarya’da çöplük yangını, dumanlar gökyüzünü kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir araziye dökülen çöplük alanda çıkan yangın şehirde paniğe neden oldu.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir araziye dökülen çöplük alanda çıkan yangın şehirde paniğe neden oldu. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın havadan da görüntülendi.
Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahallesi’nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir araziye dökülen çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeyi dumanlar kapladı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe neden oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangına destek için iş makinelerde bölgeye gönderildi. Çevrede paniğe sebep olan yangın havadan da görüntülendi. Çöplük alanda çıkan yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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