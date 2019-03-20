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Sakarya'da "Dünya Down Sendromlular Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

Down sendromlu çocuklar, etkinlik kapsamında atletizm şenliği ve tişört boyama etkinliğine katıldı - Engelsiz Mehter Takımı'nın gösterisi de izleyenlerden beğeni topladı

Sakarya'da, "Dünya Down Sendromlular Günü" kapsamında düzenlenen atletizm şenliği ve tişört boyama etkinliğine katılan down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonunda düzenlenen programda, down sendromlu çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde dans etti. Daha sonra salon içine kurulan parkurda birbirleriyle yarışan çocuklara madalyaları takdim edildi.

Programda, katılımcıların ilgiyle izlediği Engelsiz Mehter Takımının gösterisinin ardından tişört boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Acar, programda yaptığı konuşmada, amaçlarının bilimsel ve yenilikçi yaklaşımlarla özel sporculara spor hizmetlerinin yanına yaşam zenginliği sunmak olduğunu belirterek, "Tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde özel sporcularımızın tanınırlığını artırmak, topluma entegre olmalarını sağlayarak ulusal ve uluslararası faaliyetlerde kendilerini en üst düzeyde temsil etmelerini sağlamak amacındayız." diye konuştu.

"Dünya Down Sendromlular Günü" dolayısıyla genetik farklılığın daha da tanındığını dile getiren Acar, down sendromlu sporcuların, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.

Down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir ise yüzmede Türkiye ve Avrupa derecelerinin olduğunu söyledi. Dünya Şampiyonası'nda da beşinci olduğunu anlatan Demir, "Biz down sendromluların artısı vardır, eksiği yoktur. Programa katılanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Fatma Çağla'nın babası Orhan Demir ise bütün down sendromlu çocukların, sporla hayatın içinde kalmaları ve özgüven sahibi olmalarının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için ilimizde birçok kurumla işbirliği yapıyoruz. Bu tür faaliyetlerin ardından ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcular keşfedebiliriz. Bütün down sendromlu çocuklarımızın velilerinin de buna katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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