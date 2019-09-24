HABER

Sakarya’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

Sakarya’da yapılan fuhuş operasyonunda 1’i yabancı uyruklu toplam 11 kişi gözaltına alındı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince ‘Fuhuşla Mücadele’ kapsamında yürüttükleri çalışmalar devam ediyor.

Sakarya’da yapılan fuhuş operasyonunda 1’i yabancı uyruklu toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince ‘Fuhuşla Mücadele’ kapsamında yürüttükleri çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde kafe olarak faaliyette bulunan bir iş yerinde, fuhuş pazarlığı yapıldıktan sonra anlaşan şahısların kafe yakınlarındaki dairede fuhuş yaptıklarını tespit edildi. Ahlak Büro ekiplerince kafe ve daireye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda dairede fuhuş amaçlı bulunan 1’i Azerbaycan uyruklu 4 bayan şahıs ile 4 erkek şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs ile fuhuş için ‘Yer-İmkan sağlayan ve fuhuşa aracılık’ ettiği tespit edilen 1’i bayan toplam 3 şahsı yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan fuhuş yapmaktan gözaltına alınan 8 şahısa Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından idari yönden işlemler yapılırken, ‘Fuhuş için Yer-İmkan sağlayan ve Fuhuşa aracılık’ ettiği tespit edilen 1’i bayan toplam 3 şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltıKocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
İzmit'te fuhuş operasyonuİzmit'te fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Otel balkonunda olay pozlar

Otel balkonunda olay pozlar

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.