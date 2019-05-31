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Sakarya'da Kadir Gecesi idrak ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:15 | Son Güncelleme

Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, ecdat yadigarı camileri doldurdu

Sakarya'daki vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ni, namaza saatler kala dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Cami içine sığmayan vatandaşlar, namazlarını avluda kıldı. Çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cami kadir gecesi namaz

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