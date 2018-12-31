Sakarya'da kültür-sanat

Sakarya'da, Ocak ayında "En Büyük Haber", "Karmakarışık" ve "Yalan Makinası" oyunları izleyiciyle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, söyleşi, panel, sergi, tiyatro ve film gösterimleri yapılacak.

"Tiyatro Külliyen" tarafından sahneye taşınan tek perdelik "En Büyük Haber" oyununun yönetmenliğini Yunus Emre Obut üstleniyor.

Hikayesini Ahmet Mercan'ın yazdığı oyun, 15 Ocak Salı günü saat 20.00'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan, Fatih Akçin, Osman Doğan ve Taha Dinler'in rol aldığı oyunda, iflas eden bir fabrikatörün haciz ve davaların etkisinden uzaklaştırmak için kızıyla karısını memlekete yollaması, arkadaş bildikleri kişilerin işleri bozulunca ondan uzaklaşması, köylüsü olduklarını iddia eden 2 kişinin iş adamının ofisindeki kasayı soymak için harekete geçmesi anlatılıyor.

İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan "Karmakarışık" oyunu, 22 Ocak Salı günü saat 20.00'de AKM'de sahnelenecek.