Sakarya’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir mısır tarlasında erkek cesedi bulundu.

Olay, Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Şehit Cevdet Özdemir Sokak’ta bulunan bir mısır tarlasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınamayan genç için aile geçtiğimiz günlerde polise kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonrasında M.F.N. isimli gençten bir türlü haber alamayan yakınları, genci kendi imkanlarıyla da aramaya başladı. Talihsiz gencin cansız bedeni, Şehit Cevdet Özdemir Sokak’taki bir mısır tarlasında yakınları tarafından bulundu. Yakınlarının olay yerinde sinir krizleri geçirdiği konu polis ekiplerine haber verildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.



