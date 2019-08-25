HABER

Sakarya’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir mısır tarlasında erkek cesedi bulundu.Olay, Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Şehit Cevdet Özdemir Sokak’ta bulunan bir mısır tarlasında gerçekleşti.

Sakarya’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir mısır tarlasında erkek cesedi bulundu.
Olay, Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Şehit Cevdet Özdemir Sokak’ta bulunan bir mısır tarlasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınamayan genç için aile geçtiğimiz günlerde polise kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonrasında M.F.N. isimli gençten bir türlü haber alamayan yakınları, genci kendi imkanlarıyla da aramaya başladı. Talihsiz gencin cansız bedeni, Şehit Cevdet Özdemir Sokak’taki bir mısır tarlasında yakınları tarafından bulundu. Yakınlarının olay yerinde sinir krizleri geçirdiği konu polis ekiplerine haber verildi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Sakarya’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Sakarya’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Sakarya’da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
Fransa’daki G7 protestolarında 68 gözaltıFransa’daki G7 protestolarında 68 gözaltı
Otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldıOtomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.