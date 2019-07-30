Sakarya'da silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, esnaf H.P, aralarında alacak meselesi bulunan Hendek Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf M.G'nin iş yerine aracıyla gitti. Burada H.P'nin silahlı saldırısına uğrayan M.G, bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.G, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracıyla olay yerinden kaçan H.P. ise daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Öte yandan, silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, H.P'nin önce aracındayken, sonra da araçtan inerek M.G'ye ateş etmesi ve kaçması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca M.G'nin, kendisine ateş ettiği sırada H.P'nin üzerine yürüdüğü görülüyor.

