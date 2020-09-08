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Sakarya’da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 21 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 21:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktöre bağlı römork devrildi, kazada 1’i ağır 21 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktöre bağlı römork devrildi, kazada 1’i ağır 21 kişi yaralandı. Kazayı yaşayan 14 yaşındaki çocuk, “Bir anda römork takla attı herkes yere düştü” diyerek korku dolu o anları anlattı.
Kaza, Hendek ilçesine bağlı Dereköy ile Aktefek mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dereköy Mahallesi’nde bulunan fındık tarlasında işlerini bitiren mevsimlik tarım işçileri evlerine gitmek üzere traktöre ve traktörün römorkuna binerek Aktefek Mahallesi’ne doğru yola çıktı. İki mahalle arasında seyir halinde olan ve tarım işçilerini taşıyan 54 E 3973 plakalı traktörün freni boşalması neticesinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkan traktöre bağı bulunan römork devrilirken içerisinde bulunan 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktöre bağlı römorkun devrilmesi sonucu fındıklar ve yaralıların eşyaları yola savrulurken kazada ağır yaralanan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kazazede olan 14 yaşındaki Ahmet Çimen korku dolu o anları anlattı.

’Bir anda römork takla attı, herkes yere düştü’
Kaza anında traktörün üzerinde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 14 yaşındaki Ahmet Çimen, “Traktör ile buradan geçiyorduk, tarladan geliyorduk. Traktörün üzerindeydim biranda römork takla attı herkes yere düştü. Çoğu kişi yaralandı. Römorkta toplam 23-24 kişi vardı. Ben iyiyim, o anda ben römorkta değildim, motorun üzerindeydim. Aileme bir şey oldu sandım, ailemin durumu iyi sanırım, hastaneye kaldırdılar” dedi.

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