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Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda dün meydana gelen kazada yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Hanım Solmaz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Solmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

Yoğun bakımda tedavileri süren 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

D-650 kara yolunda seyir halindeki Erhan Dilek'in kullandığı 34 HY 2667 plakalı tır, dün yol kenarındaki otobüs durağına çarpmış, sağlık görevlileri, durakta bekleyen Teyfik Solmaz (4) ile tırda bulunan Elif Erciyes'in (44) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kazada yaralanan Hanım Solmaz, Miray Solmaz (14) ve şoför Erhan Dilek ise ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza

- Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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otobüs durağı ölü Pamukova trafik kazası

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