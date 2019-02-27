Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, "İnsanı cinsiyetsizleştirme çabaları ya da cinsiyetini kendisinin seçebileceği iddiaları, insan gerçekliğine ve ilahi iradeye aykırıdır." dedi.

Martı, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Adaleti" konferansında yaptığı konuşmada, toplumsal hayatın her alanında kadına ve erkeğe -yaratılışları gereği sahip oldukları nitelikleri dikkate alarak- adil bir biçimde davranılması gerektiğini söyledi.

Toplumsal cinsiyetin, kadınlar ve erkekler arasında toplumsal ilişkileri düzenlemek için kullanılan bir kavram olduğunu ve kültürel inşalara işaret ettiğini dile getiren Martı, "Kültür, bir insan inşa ediyor. Ancak cinsiyetin sadece toplum ve kültürel kodlar tarafından inşa edildiğini söylemek mümkün değildir. İşte dikkatli olmamız gereken nokta burasıdır. Eğer toplumsal cinsiyet, 'cinsiyetimizi sadece toplum belirler' noktasında algılanır ve biyolojik cinsiyetimiz yok sayılırsa ciddi anlamda hataya düşeriz. Çünkü cinsiyetimizi Cenab-ı Hakk belirler ve bizi kadın ya da erkek olarak yaratması ilahi bir nimet ve hikmete mebnidir." ifadelerini kullandı.