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Sakarya’da yedikleri yemekten zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 01:30 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenilen 2 aileden oluşan toplam 11 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Olay, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesinde meydana geldi.

Sakarya’da yedikleri yemekten zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenilen 2 aileden oluşan toplam 11 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenilen 2 ailenin toplam 11 ferdi yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Yemek sonrasında halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince; A.Y. (19), V.Y. (15), S.Ş. (16), A.Ş. (19), M.Ş. (13), A.Ş. (13), N.Ş. (16), M.Y. (19), H.Ş. (29), H.Y. (16) ve M.Ş. (18) isimli toplam 2 aileden oluşan 11 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 11 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da yedikleri yemekten zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

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