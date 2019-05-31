Sakarya'daki cinayet davası

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasına ilişkin davada biri tutuklu 2 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hikmet Usta ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti ve celse arasında gelen evrakın zapta geçirilmesinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEBGİS) bağlantı kurulan maktul Kadri Sakci'nin eşi S. Sakci, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmalarını istediğini söyledi. Ardından söz alan F. Sakci, maktulün kardeşi olduğunu ve cinayetten 20 dakika sonra olay yerine geldiğini belirtti. Kamera kayıtlarını izlediğini kaydeden F. Sakci, sanık Usta'nın sarhoş olduğuna inanmadığını, sarhoşken bu eylemleri gerçekleştiremeyeceğini, şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini dile getirdi. SEGBİS'le bağlantı kurulan sanık Usta'nın oğlu M. Usta, tanık olarak verdiği ifadede, olay yüzünden iki ailenin de mağdur olduğunu söyledi. Önceki aşamalardaki ifadelerini tekrarladığını belirten M. Usta, silah seslerini duymasının ardından olay yerine geldiğini, babasını yerde gördüğü için koruma amaçlı bıçak çektiğini ve darbedilmesini önlemek için uzaklaştırdığını kaydetti.

Sanık Usta'nın eşi M. Usta da SEGBİS'le bağlanarak verdiği ifadede olay saatinde evde olduğunu, kızının haber vermesi üzerine eşinin sarhoş şekilde eve doğru geldiğini haber aldığını anlattı. Aile dostu olan diğer sanık R.E'yi arayarak sanık Usta'yı eve getirmesini istediğini belirten M. Usta, "Oğlum beni arayıp babasının silahla birisini vurduğunu söyledi. Diğer oğlumu arayarak durumu bildirdim. Şahısları tanımıyorum, hiçbir husumetimiz yok. 4 kişi Hikmet'i ayıltmakta zorlanıyordu. Ayakta duramıyordu. Hiçbir şey hatırlamıyordu." diye konuştu. Salonda hazır bulunan mağdur Burhan Sakci ise tanık beyanlarının sanığa yardım etme amacı taşıdığını öne sürerek ifadeleri reddetti. Mahkeme heyetinin söz verdiği sanık Usta ise tanık beyanlarına karşı diyeceğinin olmadığını söyledi. Müşteki ve mağdur avukatları, sanıkların cep telefonu incelemesi ile görüşme ve arama kayıtlarını içeren detaylı raporun akıbetinin sorularak dosyaya celbini, olay yerinde keşif yapılmasını, güvenlik kamera kayıtlarının detaylı incelenmek üzere Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmesini ve kayıtların sonraki celsede izletilmesini, sanık Usta'nın oğlu M. Usta hakkında olay yerinde bıçak çekerek "silahla tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını istedi.