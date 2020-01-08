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  4. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 18 sanığa hapis cezası talebi

Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 18 sanığa hapis cezası talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Cumhuriyet savcısı, 18 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve 12 sanığın aynı suçtan beraatini istedi

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçilerle 4 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 30 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından ifadesine başvurulan tanık M.A, bir sanığı tanıdığını söyledi.

M.A, 2007 yılında Kocaali'deki bir köyde öğretmenlik yaptığını belirterek, "KPSS hazırlık için o zaman nişanlım olan eşim bana Ankara'dan kitap göndermişti. Sanıklardan M.A. arkadaşımın eşiydi, eşimden komiserlik sınavına hazırlık kitabı var mı diye sormamı istemişti. Nişanlıma söylemiştim o da kitapları gönderdi. Aradan çok zaman geçtiği için yayınevini hatırlamıyorum. Sanığın FETÖ/PDY ile ilgili eylemine şahit olmadım." dedi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 18 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve 12 sanığın aynı suçtan beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, ayrıca 4 emniyet mensubunun "anayasayı ihlal" suçundan beraatini istedi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık A.D, cumhuriyet savcısının "mahkumiyet" şeklindeki mütalaasına iştirak etmediğini belirterek, "17/25 Aralık sürecinden önce sohbetlere katıldığımı daha önce samimi olarak söylemiştim. 2013 yaz aylarında Şanlıurfa'ya tayinim çıkması nedeniyle bu örgütle bağım kalmamıştır, sohbetlerine gitmedim. ByLock kullanmadığım açıktır, dijital materyal raporum temiz çıkmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık F.G. de cumhuriyet savcısının iddialarına katılmadığını dile getirerek, "Derneğin hiçbir toplantısına katılmadım, aidat ödemedim. Herhangi bir silahlı terör örgütüne üyeliğim yoktur. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadıklarını ifade ederek, müvekkillerinin beraatini istedi.

Bir kısım sanık ve avukatları da cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlarına süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan, aralarında Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 emniyet mensubunun da bulunduğu 43 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede emniyet mensubu sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki celselerde 13 sanığın dosyasını ayırmıştı.

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dava duruşma FETÖ/PDY sakarya Sanık

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