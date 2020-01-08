Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 18 sanığa hapis cezası talebi

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçilerle 4 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 30 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından ifadesine başvurulan tanık M.A, bir sanığı tanıdığını söyledi.

M.A, 2007 yılında Kocaali'deki bir köyde öğretmenlik yaptığını belirterek, "KPSS hazırlık için o zaman nişanlım olan eşim bana Ankara'dan kitap göndermişti. Sanıklardan M.A. arkadaşımın eşiydi, eşimden komiserlik sınavına hazırlık kitabı var mı diye sormamı istemişti. Nişanlıma söylemiştim o da kitapları gönderdi. Aradan çok zaman geçtiği için yayınevini hatırlamıyorum. Sanığın FETÖ/PDY ile ilgili eylemine şahit olmadım." dedi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 18 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve 12 sanığın aynı suçtan beraatini talep etti.