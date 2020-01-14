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  4. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar

Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 sanığı 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan ise 3 sanığı 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırdı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 37 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı sanıklarla avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse sunduğu sanıklardan 19'unun "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, 4 sanığın aynı suçtan beraatini, 1 sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını, vefat eden sanık hakkındaki davanın düşürülmesine ve "özel belgede sahtecilik" suçundan yargılanan tüm sanıkların beraatine karar verilmesi şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen sanık K.S, esas hakkındaki savunmasında 17-25 Aralık olaylarından hemen sonra istifa dilekçesini vererek bu dernekten ayrıldığını belirterek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de devletine, milletine bağlı birisiyim. Hiçbir şekilde hain terör örgütüyle bağlantım ve ilişkim yoktur. 3,5 yıldır mağduriyet yaşamaktayım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Y.B. de ilk duruşmada verdiği beyanlarını tekrar ettiğini, avukatının savunma yapacağını ifade etti.

Diğer sanıklar da önceki aşamalarda verdikleri savunmalarını tekrar ettiklerini ve suçsuz olduklarını söyledi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beyanlarına iştirak ettiklerini, mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını kaydederek, sanıkların beraatlerini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların uygulanmasını istedi.

Son sözü sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 sanığı 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 sanığın 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. 1 sanığın dosyasının ayrılmasına ve vefat eden sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren heyet, 25 sanığın beraatine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY karar sakarya

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