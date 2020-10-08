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Sakarya’daki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltı sayısı 25’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 14:36 | Son Güncelleme

Sakarya merkezli 10 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısı 25’e yükseldi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün eğitim desteği adı altında, yaptıkları yardımlarla yeni kişiler kazanmaya çalışan, FETÖ/PDY terör örgütünün halen varlığının devam ettiği yönünde algı oluşturma girişimlerini sürdüren, örgüt adına maddi çıkar sağlandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sakarya merkezli 10 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısı 25’e yükseldi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün eğitim desteği adı altında, yaptıkları yardımlarla yeni kişiler kazanmaya çalışan, FETÖ/PDY terör örgütünün halen varlığının devam ettiği yönünde algı oluşturma girişimlerini sürdüren, örgüt adına maddi çıkar sağlandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 25’e yükseldi. Operasyon kapsamında aranan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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