Sakarya’daki selin hasarı gün yüzüne çıkmaya başladı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan sel felaketinde 3 bin 700 dekar tarım alanı hasar görürken 235 bin 303 tavuk, 42 küçükbaş hayvan telef oldu. 2 adet evin yıkıldığı ve 27 konutun zarar gördüğü bölgede yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Valiliğinden edinilen bilgiye göre, 18.07.2019 tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu Kocaali ilçesinde oluşan sel ve su baskınları sonucunda; 9 mahallede, 2 adet mevsimlik küçük ev yıkıldı, 27 konutta evlere su girmesi sonucu eşyalar zarar gördü. Toplam 5 kümeste 235 bin 303 tavuk ve 1 adet küçükbaş hayvan ahırında toplam 42 küçükbaş hayvan telef oldu oldu. 75 arı kovanın zarar gördüğü bölgede, 3 bin 700 dekar tarım alanı da zarar gördü. Karasu ve Kocaali ilçelerinin altyapılarında da maddi hasarın oluştuğu bölgede gelen ihbar ve taleplere göre çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Tespit edilen zararlar ile ilgili devletin ilgili birimlerinin ilk andan itibaren harekete geçtiği ve belediye altyapı hasarları da dahil meydana gelen tüm hasarlarla ilgili zarar tespit çalışmalarının en kısa sürede sonlanacağı açıklandı. Bölgede selin etkilerini ortadan kaldırmak için ekipler aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor.