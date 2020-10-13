Sakarya’dan çaldıkları kümes hayvanları ile İstanbul’da yakalandılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden kasasında canlı kanatlı hayvan, hilti ve ağaç kesme motoru bulunan kamyoneti çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Adapazarı ilçesinde kasasında canlı kanatlı hayvan, hilti ve ağaç kesme motoru bulunan kamyonet kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayla alakalı harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; İstanbul ilinden gelen şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra tekrar İstanbul’a kaçtıkları tespit edildi. Adım adım iz süren ekipler, şüphelilerin İstanbul’da saklandıkları evi kısa süre içerisinde belirledi.

Sakarya’dan hareket eden ekipler İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda ise; 54 adet canlı tavuk ve kaz, 1 adet hilti, 1 adet ağaç kesme motoru ile çalınan kamyonet, şaşe ve plaka bilgileri değiştirilmiş bir şekilde ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, konu ile alakalı yakalanan şüpheliler işlemleri için Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. İşlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden, 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



