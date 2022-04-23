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Sakaryalı esnafa, 'Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek' demişti! 2 yabancı uyruklu tutuklandı

23.04.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da M.A. isimli yabancı uyruklu kişi, Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söyleyip yanında çalışmaya başladığı kişiyi tehdit ederek 50 bin lira haraç istemiş, yine yanında çalıştığı kişiye, 'Kızın ölür, polise söyleme, parayı buraya koy ve git’ şeklinde tehdit mesajları göndermişti. Yabancı uyruklu şahıs M.A. ve babası A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakaryalı esnafa, 'Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek' demişti! 2 yabancı uyruklu tutuklandı

Olay, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesinde esnaflık yapan Ö.A. isimli vatandaş, M.A. isimli yabancı uyruklu kişiyi Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söylediği için işe aldı. Gece mesaisinde çalışan M.A., sabah erken saatlerde işyerinden ayrıldı. Daha sonrasında işyeri sahibi Ö.A.’nın telefonuna sosyal medya üzerinden gün içinde yabancı bir numaradan tehdit mesajları gelmeye başladı. Ö.A. durumu emniyete bildirdi.

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'KIZIN ÖLÜR, PARAYI KOY VE GİT'

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Ö.A.’nın ağzından tehdit mesajları atan kişilerle pazarlık yapmaya başladı. ‘Kızın ölür, polise söyleme, parayı buraya koy ve git’ şeklinde mesajları üzerine polisle birlikte hareket eden Ö.A., para dolu çantayı şahısların söylediği yere koydu. Bu esnada bölgeye gelen M.A. ve babası olduğu öğrenilen A.A. isimli iki yabancı uyruklu şahıs çanta dolu parayı alarak uzaklaşmak istediği esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu baba ve oğlu emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Sakarya
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