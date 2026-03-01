KADIN

Artık evde de yapılıyor! Konfor alanınızda da ikon olacaksınız

Evde rahat ve şık görünmek isteyenler için küçük stil dokunuşları fark yaratıyor. Pamuklu ve nefes alan kumaşlardan yapılan oversize parçalar ve pastel tonlar, ev kombinlerinde konforu artırıyor. Detaylar haberimizde…

Çiğdem Berfin Sevinç

Evde vakit geçirirken hem rahat hem de şık görünmek isteyenler için küçük ama etkili stil detayları dikkat çekiyor. Moda uzmanları, ev kıyafetlerinde doğru parçaları seçmenin görünümü kolayca değiştirebileceğini belirtiyor.

NEFES ALMASI ÖNEMLİ

Özellikle pamuklu ve nefes alan kumaşlardan yapılan oversize tişörtler, hem konfor sağlıyor hem de spor ama şık bir hava yaratıyor. Alt giyim olarak ise yumuşak dokulu eşofman altları ya da bol kesim ev pantolonları tercih edilebilir.

Ev kombinlerinde renk uyumu da önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Pastel tonlar veya tek renk kombinler, daha düzenli ve zarif bir görünüm oluşturuyor. Saçların da toplu veya doğal dalgalı bırakılmasının rahat bir stil yakalamaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

