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Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

05.04.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah, öğlen, akşam şu sıralar iftar ve sahurda sıklıkla tercih edilen çay Türk halkının vazgeçilmezlerinden biridir. Çay içtikten sonra demlikte kalan çaylar ise genelde çöpe atılır. Aslında demlikte kalan çayın inanılmaz faydaları var. Çok az kişinin bildiği demlikte kalan çayı dökmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun!

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Demlikte kalan çayın inanılmaz faydaları var. Bir kere siz de deneyin daha sonra bir daha asla demlikte kalan çayı çöpe dökmeyeceksiniz.

GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR

Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur. Etinizi marine etmek için değerlendirebilirsiniz

4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.

AYAK KOKULARINI GİDERİR

Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.

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DİŞ ETİ PROBLEMLERİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur.

GÖZ ALTI HALKALARINI AZALTIR

2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.

BEYAZ SAÇLARA ELVEDA

Saçlarınızın doğal rengine geri dönmesi için; 3 çay poşetini bir bardak suda demleyin. Taze veya kuru şekildeki 1’er yemek kaşığı adaçayı ve biberiyeyi de çaya ekleyin. Bu şekilde 1 gün bekletin. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bu karışımı uygulayın ve durulamadan bir havluya sarın. Çayın beyaz saçları eski doğal rengine döndürmesi için bu uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.

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BİTKİLERİ BESLER

Saksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi, daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey; çay demini saksı dibine dökmek!

AYNALARI PARLATIR

Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır.

PARKELERİ TEMİZLER

Taze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın. Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.


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