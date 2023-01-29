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Sakın griple karıştırmayın: Geç kalınırsa ölümcül etkileri var! Strep A bakterisinin en net belirtisi...

29.01.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Strep A bakterisi son günlerde en fazla konuşulan hastalıklar arasında bulunuyor. Özellikle ebeveynlerin oldukça tedirgin olmasına yol açan Strep A bakterisi hakkında bilinçli olmak ve erken müdahale etmek hayati önem taşıyor. Uzmanlar Strep A bakterisinin en net belirtisini açıkladı.

Sakın griple karıştırmayın: Geç kalınırsa ölümcül etkileri var! Strep A bakterisinin en net belirtisi...

Dünya genelinde giderek artan streptokok mikrobu Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez'in hayatını kaybetmesine neden oldu. Uzmanlar bulaşıcı bir hastalık olan streptokok mikrobu hakkında uyarılarda bulundu. Hastalığın en net belirtisinin boğaz ağrısı olduğunu söyleyen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Suat Gürkan, hasta olan çocuğun mutlaka evinde 10 günlük tedavi sürecine girmesi gerektiğini belirtti.

GÖRÜLME ORANI GİDEREK ARTIYOR

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Bu ay her zamankinden çok streptokok vakası geldiğini belirten Dr. Suat Gürkan, "Bu hastalık son günlerde çok yaygın. Geçen ay influenza da çok yaygındı. O hala yaygın ama streptokok mikrobu bu ay daha öne geçti. Gelen vakaların çoğu streptokok mikrobu. Mikrobun diğer adı beta. Yüksek ateş ve boğaz ağrısıyla karşımıza çıkıyor. Yüksek ateş dışında kırgınlık, halsizlik, kemik ve eklem ağrısı gibi problemler de oluşturuyor. Üstelik birden ağırlaşabiliyor. Romatizmal problemlere de sebep olabiliyor.

TEDAVİ EDİLMEMESİ ROMATİZMA PROBLEMLERİNE NEDEN OLUYOR

O yüzden bu gibi boğaz ağrısı olan bir çocuğumuz için ’Boğaz ağrısı geçer, ilaç kullanmasın’ demek olmuyor. Çünkü 2-3 hafta sonra bu mikrop kendisini romatizmal problemlerle karşımıza çıkarabiliyor. O yüzden önce bu mikrobun olup olmadığını netleştirmek ve sonrasında 10 günlük tedavi altına almak lazım. 10 günlük tedavi uygulanmazsa bu mikrop kemik ve eklem ağrısı gibi, kalp romatizması gibi problemlerle karşımıza çıkabiliyor" dedi.

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TEDAVİ BOYUNCA İLAÇLAR BIRAKILMAMALI

Hastaya mutlaka 10 günlük tedavi uygulanması ve asla ilaçların bırakılmaması gerektiğine değinen Gürkan, "Kemik eklem ağrısı 2-3 hafta sonra oluyor. Genellikle kendi kendine olup geçiyor ama çok nadir de olsa kalp romatizması yapabiliyor. Bu, geri dönüşümsüz kapak problemlerine sebep olabiliyor. Romatizmal kalp rahatsızlığını yapan da genelde bu mikrop. O yüzden böyle bir çocuk gördüğümüzde tedaviyi mutlaka 10 güne tamamlıyoruz. O yüzden, ’Çocuk artık iyileşti, ateşi yok, boğaz ağrısı yok’ diyerek ilaç kullanmayı bırakmamak gerekiyor. Mikrobu tespit etmesi için testlerimiz de var; Strep A hızlı test var mesela. Bu testler bazen negatif de çıkabiliyor. Dün bir hastam geldi, yüksek ateşle acile gitmiş. Hatta influenza domuz gribi pozitif çıkmış. Bana boğazının fotoğrafını gönderdiler. Boğazda beyaz lekeler ve damarda kırmızı noktacıklar vardı. Streptokok A testleri de çıkmış, 2 kere negatif çıkmış. Çocuk geldi, incelemelerimizi yaptık. Burada hekimin sanatını kullanması gerekiyor. Her zaman laboratuvara göre değil kendi tecrübelerini devreye sokması gerekiyor. Çocuğumuz ileride sıkıntı yaşamasın diye 10 günlük tedaviye başladık" diye konuştu.

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ÇOCUKLAR HASTAYKEN OKULA GİTMEMELİ

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Hastalığın bulaşıcı olduğunu kaydeden Dr. Gürkan, hastalanan çocukların okula gönderilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Boğazında problemi olan bir çocuk geldiğinde aileleri de uyarıyorum ve onlara da 10 günlük tedaviyi uygulamaları için reçete yazıyorum. En bariz özellik boğaz ağrısı. Yemek yerken diken gibi batıyor bademcikleri. Yüksek ateş, kemik eklem ağrısı ve baş ağrısı da diğer belirtiler. Kış dönemlerinde olan bir şey bu. Geçecek elbet. Okulların temasıyla artış gösteriyor. Bu dönemlerde dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımız hastayken okula göndermememiz lazım. Hem kendisinin daha çabuk iyileşmesi için hem de arkadaşlarına bulaştırmaması için bunu yapmak lazım. Bu sefer onların da evlerine bulaşıyor ve bu daha da büyüyebiliyor. Hasta olanların mutlaka evinde dinlenmesi, tedavi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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çocuk belirti mikrop

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