Sakın ihmal etmeyin! Duştan çıktıktan sonra bunları yapmazsanız...

Cilt sağlığını korumak için düzenli olarak bakım yapmak şart. Cilt bakımı için en ideal zaman ise banyo sonrası! Siz de duştan çıktıktan sonra aşağıdaki adımları uygulayarak bebek gibi bir cilde kavuşabilirsiniz.

BANYODAN SONRA CİLT BAKIMI NASIL OLMALI?

YÜZ BAKIMI

Peeling

Ölü hücrelerden ya da siyah noktalardan şikayetçiyseniz cildinize peeling uygulamanız gerekir. Banyo yaparken gözenekleriniz açıldığı için duştan çıktıktan sonra yüzünüze uygulayacağınız bir peeling normalden çok daha etkili olur. Böylece cildinizi ölü hücrelerden arındırabilir ve daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Yüzünüze doğal bir peeling uygulamak istiyorsanız zeytinyağı ve şekeri bire bir oranında karıştırarak peelingi kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Maske

Tıpkı peelingde olduğu gibi maskeyi uygulamak için en uygun zaman da duş sonrasıdır. Cildinizde sivilce ya da hassasiyet gibi bir problem varsa hem bu sorunlara iyi gelecek hem de cilt yapınıza uygun bir maske seçerek banyodan çıktıktan sonra yüzünüze uygulayabilirsiniz. Dilerseniz evde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız doğal bir tarifi de deneyebilirsiniz. Ancak peeling ve maskeyi aynı gün uygulamanız cildiniz için ağır gelebilir. Dolayısıyla haftada bir gün peeling, ondan 3-4 gün sonra da maske uygulayabilirsiniz.