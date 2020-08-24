Sakın ihmal etmeyin! Duştan çıktıktan sonra bunları yapmazsanız...

Cilt sağlığını korumak için düzenli olarak bakım yapmak şart. Cilt bakımı için en ideal zaman ise banyo sonrası! Siz de duştan çıktıktan sonra aşağıdaki adımları uygulayarak bebek gibi bir cilde kavuşabilirsiniz.
BANYODAN SONRA CİLT BAKIMI NASIL OLMALI?
YÜZ BAKIMI
Peeling
Ölü hücrelerden ya da siyah noktalardan şikayetçiyseniz cildinize peeling uygulamanız gerekir. Banyo yaparken gözenekleriniz açıldığı için duştan çıktıktan sonra yüzünüze uygulayacağınız bir peeling normalden çok daha etkili olur. Böylece cildinizi ölü hücrelerden arındırabilir ve daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Yüzünüze doğal bir peeling uygulamak istiyorsanız zeytinyağı ve şekeri bire bir oranında karıştırarak peelingi kendiniz hazırlayabilirsiniz.
Maske
Tıpkı peelingde olduğu gibi maskeyi uygulamak için en uygun zaman da duş sonrasıdır. Cildinizde sivilce ya da hassasiyet gibi bir problem varsa hem bu sorunlara iyi gelecek hem de cilt yapınıza uygun bir maske seçerek banyodan çıktıktan sonra yüzünüze uygulayabilirsiniz. Dilerseniz evde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız doğal bir tarifi de deneyebilirsiniz. Ancak peeling ve maskeyi aynı gün uygulamanız cildiniz için ağır gelebilir. Dolayısıyla haftada bir gün peeling, ondan 3-4 gün sonra da maske uygulayabilirsiniz.
Nemlendirici
Banyo yaparken özellikle sıcak suyla duş almayı tercih ediyorsanız cildiniz çok fazla nem kaybeder. Bu sebeple kuruluk ve kaşıntı gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu problemlerin önüne geçmek için peeling veya maskeden sonra yoğun bir nemlendirici kullanmanız gerekir.
VÜCUT BAKIMI
Peeling
Yüze peeling yapılır da vücuda yapılmaz mı? Duştan çıkmadan önce gözenekleriniz hazır açılmış vaziyetteyken cilt tipinize uygun bir peeling ile vücudunuzu ölü deriden ve kirden arındırabilirsiniz. Böylece ışıl ışıl ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Duş sonrası uygulayacağınız peelingin bir diğer faydası da batık oluşumunun önüne geçmesi! Üstelik vücudunuzda batık varsa peeling uygulayarak kıl ucunun dışarı çıkmasını da sağlayabilirsiniz.
Nemlendirici
Yüz bakımında da belirttiğimiz gibi duştan çıktıktan sonra vücudunuz nemlendirilmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyar. Dolayısıyla banyodan sonra yumuşak bir havluyla vücudunuzu kurulamayı ve yoğun bir nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin. Vücudunuzda daha kuru olduğunu fark ettiğiniz bölgelere nemlendiriciyi daha kalın bir tabaka halinde sürebilirsiniz. Bu işlemden sonra vücudunuzun nemlendiriciyi emmesi için bir süre beklemeniz gerekir.
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