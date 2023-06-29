Sakin kent Akyaka'nın nüfusu 3 binden 100 bine ulaştı! Bayram tatilinde plajlarda insan seli yaşandı, yollar kilitlendi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin en fazla rağbet gören tatil merkezlerinden birisi 'sakin kent' unvanlı Akyaka oldu. Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Azmağı ile sörf alanı ve sahili ile Muğla’da günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Ula’nın Akyaka Mahallesi'ndeki yoğunluk dron ile görüntülendi.

İNSAN SELİ YAŞANDI

Sahil, Kadın Azmağı ve Akyaka girişinde adeta insan seli yaşanırken, mahalle içinde araçla hareket etmek neredeyse imkansız hale geldi.

Sabah erken saatlerde İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak gibi yakın illerden araçları ile Akyaka’ya gelen vatandaşlar, çeşitli aktiviteleri yapma imkanına sahip.

Yüzmek ve güneşlemek isteyenler sahile, Kadın Azmağında tekne turu yapmak isteyenler küçük elektrikli tekneler ile tekne turuna çıkıyor. Akyaka’nın bir başka önemli aktivitesinin yapıldığı bölge ise Akçapınar sahilinde rüzgar sörfü.

GÜNDE 31 ARAÇ GİRİŞ YAPTI

İzmir, Aydın ve Denizli istikametinden gelen araç sürücülerinin giriş yaptığı Sakartepe rampasında karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.



Saat 16.00 itibari ile günlük 31 bin aracın giriş yaptığı Akyaka’da bu yoğunluğun yaz ayları boyunca devam etmesi bekleniyor.

"BİR SAATTİR AKYAKA'YA İNEMEDİK"

Aykaya’ya Manisa’dan gelen bir sürücü, "Bir saattir Akyaka’ya inemedik. Hep İzmir’e gidiyorduk, Bu bayram değişiklik yapalım dedik ama İzmir’in gözünü seveyim” derken, bir başka sürücü, “Eskiden Akyaka böyle değildi, bir saattir Menteşe Kötekli’den buraya bir saatte geldik” dedi. (İHA)

