Sakin kent Uzundere adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu

Kent merkezine 87 kilometre mesafede, Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı Uzundere, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Doğa harikası ilçe, Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedigöller'i, yaylaları, Öşvank Kilisesi ve yüksek sıradağları ile misafirlerini hayran bıraktırıyor.

FETHİYE'DEKİ ÖLÜDENİZ'E RAKİP GÖSTERİLİYOR

Yüksek dağları bulunan ilçe, paraşütle atlama (base jumping), iple atlama (rope jumping), yarasa adam (wingsuit) ve yamaç paraşütü sporcularının da gözde merkezlerinden biri oldu.

Söz konusu dağlarda birçok atlayış noktaları bulunan ilçe, paraşüt tutkunlarının gözde merkezi olan Ölüdeniz'e de rakip gösteriliyor.

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezi sırasında geldiği Uzundere'ye hayran kaldığını söyledi.

'ÇOK GÜZEL YAMAÇ PARAŞÜTÜ ALANLARI BULDUK'

Uçurumlar ve çevresindeki yerlerin ilgisini çektiğini belirten Koçak, şöyle konuştu:

"İlk atlayış yaptığım uçurumun adını 'dadaş forever' koydum. Buradaki yerler ilgimi çok çekti ve 3 yıldır ara ara gelip gidiyorum. İki yıl öncesinden dünyanın belki de en iyi wingsuit pilotlarıyla buraya geldik ve KUDAKA'nın da desteğiyle toplam 15 wingsuit atlayış noktası açtık ki bu sayıdaki atlayış noktası Türkiye'yi toplasan bu kadar yok. Bütün Türkiye'de olmayan noktalar da buradaki 3 kilometrelik alanın içinde. Böyle büyük bir potansiyelin ardından çok güzel yamaç paraşütü alanları bulduk. Türkiye'de şu anda Ölüdeniz'e rakip olabilecek kalkış alanları burada mevcut."